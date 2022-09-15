Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграме .

"Запорожье снова подверглось вражеской атаке. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание", - подчеркнул он.

По предварительной информации, люди не пострадали.

14 сентября, российские военные обстреляли ракетами пригород Запорожья, люди не пострадали.

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