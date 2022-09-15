Россияне обстреляли Запорожье: повреждено предприятие
В Запорожье 15 сентября россияне обстреляли инфраструктурное предприятие, в результате чего в нем вылетели окна и возникло обесточивание
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграме .
"Запорожье снова подверглось вражеской атаке. Зафиксирован прилет рядом с одним из инфраструктурных предприятий города. В настоящее время известно, что в здании вылетели стекла. Кроме того, из-за повреждений возникло обесточивание", - подчеркнул он.
По предварительной информации, люди не пострадали.
- 14 сентября, российские военные обстреляли ракетами пригород Запорожья, люди не пострадали.
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