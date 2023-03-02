Россияне обстреляли Запорожье: повреждена многоэтажка
Российские захватчики ночью совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждений получил жилой дом
Об этом в Telegram написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Проклятые рашистские чудовища снова коварно атаковали ночное Запорожье. По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушений претерпел многоэтажный жилой дом", - отметил Куртев.
В Запорожской ОВА сообщили , что в результате ракетного удара разрушены три этажа жилого дома. В администрации отметили, что информация о пострадавших уточняется, на месте работают все соответствующие службы. Позже дополнили, что "враг нанес ракетный удар (вероятно С-300) по жилому дому в областном центре. Снаряд разрушил три этажа".
- Напомним, в прошлый раз Запорожье потерпело удар вечером 24 февраля. Тогда российские террористы нанесли удар по пригороду.
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