Россияне обстреляли Запорожье: поврежден жилой дом, есть пострадавшие
Россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего поврежден жилой дом, есть пострадавшие
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"В результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие. На месте уже работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
- Напомним, в конце суток 22 сентября кафиры обстреляли Запорожье, в результате чего были повреждены 19 домов, автомобили и пострадали три человека.
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