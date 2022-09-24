Россияне обстреляли Запорожье: поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"В результате вражеской атаки по Запорожью поврежден жилой дом. Есть пострадавшие. На месте уже работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце суток 22 сентября кафиры обстреляли Запорожье, в результате чего были повреждены 19 домов, автомобили и пострадали три человека.

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