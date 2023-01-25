Россияне обстреляли Запорожье: погибла женщина
Днем 25 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате прилета был разрушен частный дом, под его завалами погибла женщина
Об этом сообщил и.о. городского главы Запорожья Анатолий Куртев.
"Проклятые российские твари сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди бела дня. В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом", - написал он и уточнил, что повреждения получили и рядом расположенные дома.
Под завалами оказалась женщина. Позже Куртев уточнил, что она погибла.
На месте работают все соответствующие службы.
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