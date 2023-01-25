Об этом сообщил и.о. городского главы Запорожья Анатолий Куртев.

"Проклятые российские твари сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди бела дня. В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом", - написал он и уточнил, что повреждения получили и рядом расположенные дома.

Под завалами оказалась женщина. Позже Куртев уточнил, что она погибла.

На месте работают все соответствующие службы.

22 января российская армия ударила ракетами С-300 по селам вблизи Запорожья.

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