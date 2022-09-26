Об этом сообщает глава ОГА Александр Старух.

Разрушены объекты инфраструктуры, возникли пожары. На месте уже работают спасательные службы, по предварительной информации пострадавших нет.

25 сентября Россия атаковала Запорожье ракетами, было зафиксировано 10 прилетов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb