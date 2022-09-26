Россияне обстреляли Запорожье: объекты инфраструктуры разрушены, возникли пожары
Ночью 26 сентября оккупанты нанесли ракетные удары по областному центру и по поселку в Запорожском районе
Об этом сообщает глава ОГА Александр Старух.
Разрушены объекты инфраструктуры, возникли пожары. На месте уже работают спасательные службы, по предварительной информации пострадавших нет.
- 25 сентября Россия атаковала Запорожье ракетами, было зафиксировано 10 прилетов.
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