Россияне обстреляли Запорожье и пригороды, есть раненые

Об этом рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, на месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.

Трое человек были госпитализированы.

"Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет", - подчеркнул он.

На месте прилета люди могут получить помощь в коммунальных автобусах. Рядом развернута работа территориального информационного центра.

Ночью на 16 января председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду.

Имеются разрушения объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Кроме того, поступила информация о нескольких легкораненых.

Секретарь Запорожского горсовета опубликовал фото одного из последствий обстрела российских военных.

В субботу, 14 января, российская армия ударила по Запорожью и области, в результате чего было повреждено предприятие и три дома. Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

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