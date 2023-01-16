Россияне обстреляли Запорожье и пригороды, есть раненые
Российская армия обстреляла Запорожье и пригород: есть несколько раненых, а также разрушение объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры
Об этом рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, на месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.
Трое человек были госпитализированы.
"Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет", - подчеркнул он.
На месте прилета люди могут получить помощь в коммунальных автобусах. Рядом развернута работа территориального информационного центра.
Ночью на 16 января председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду.
Имеются разрушения объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Кроме того, поступила информация о нескольких легкораненых.
Секретарь Запорожского горсовета опубликовал фото одного из последствий обстрела российских военных.
- В субботу, 14 января, российская армия ударила по Запорожью и области, в результате чего было повреждено предприятие и три дома. Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.
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