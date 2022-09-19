Россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС: ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов
В ночь на 19 сентября российские войска обстреляли промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции
Видео и фото был опубликован президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Николаевщина. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", - написал он.
Ранее Энергоатом на своей странице в телеграмме сообщил, что сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС.
Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились и три высоковольтных линии электропередачи.
Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших в персонале станции нет.
"Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!" - подчеркивают в Энергоатоме.
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