Россияне обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека
Российская оккупационная армия в четверг, 19 октября, ударила по частному сектору города Вовчанск Харьковской области, в результате чего ранения получили два человека
Об этом сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что РФ ударила по городу из артиллерии в 12:15. По информации спасателей, от вражеской атаки пострадали два человека. Также возник большой пожар, есть разрушения в частном подворье.
"Пожар охватил площадь 350 кв.м. Горел гараж, 2 хозяйственные постройки и автомобиль", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что потушить пожар удалось почти через три часа, в 15:00.
- В тот же день РФ нанесла удар по Херсону. Из-за попадания пострадали не менее трех мирных жителей.
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