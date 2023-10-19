Россияне обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека

Об этом сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что РФ ударила по городу из артиллерии в 12:15. По информации спасателей, от вражеской атаки пострадали два человека. Также возник большой пожар, есть разрушения в частном подворье.

"Пожар охватил площадь 350 кв.м. Горел гараж, 2 хозяйственные постройки и автомобиль", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что потушить пожар удалось почти через три часа, в 15:00.