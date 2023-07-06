Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Вчера утром одновременно прилетело семь ракет, через два часа - еще две. Еще не было, чтобы одновременно прилетело семь ракет - город серьезно дрогнул. Днем вчера было очень много обстрелов. Был нанесен артиллерийский удар по нашему волонтерскому пункту - там в большинстве своем раздается гуманитарная помощь. Именно в момент разгрузки гуманитарной помощи, скорее всего, пролетал беспилотный аппарат и зафиксировал этот момент. К сожалению, у нас один раненый - наш коммунальщик", - сказал он.

Барабаш добавил, что суммарно за вчерашние сутки было 22 обстрела.

"Ночь была тоже очень горячей - в 22 часа был массированный обстрел, почти час. Ночью одиночные хаотичные обстрелы старой части города, центральной части города. С 02:30 почти до 5 ч - утра массированный обстрел всего города, и старой части, и центральной. одновременно из ствольной артиллерии, систем РСЗО, танковый обстрел. Вся площадь города была под обстрелами. Никто из гражданских не пострадал. Утром все повторилось, около 8 ч начался массированный обстрел города. Слава богу, у нас нет больше информации о пострадавших гражданских", - подытожил голова ОВА.

Утром 6 июля Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степовое, Авдеевка, Северное, Невельское и Первомайское Донецкой области.