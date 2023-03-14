Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: погибла женщина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Волчанска.

"Сегодня около 10:00 во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданскую автомашину. Находившаяся в ней женщина 55 лет погибла на месте", - написал он.