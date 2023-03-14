Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: погибла женщина
Утром 14 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Волчанск Харьковской области, в результате чего погибла 55-летняя женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Волчанска.
"Сегодня около 10:00 во время обстрела пожарно-спасательной части города вражеский снаряд попал в гражданскую автомашину. Находившаяся в ней женщина 55 лет погибла на месте", - написал он.
- Вчера во время обстрела Волчанска было повреждено здание пожарно-спасательной части ДСНС и уничтожены 2 автомобиля спасателей. Обошлось без пострадавших.
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