Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть погибший и раненый
Днем 30 января российские оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине, в результате чего погиб мужчина и получила ранение пожилая женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 10:20 утра враг снова обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь", - написал он.
Чиновник отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
- В результате вражеского обстрела 29 января в Купянске на Харьковщине получил ранение мужчина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.88
Покупка 39.88Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.54Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное