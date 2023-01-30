Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть погибший и раненый

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 10:20 утра враг снова обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь", - написал он.

Чиновник отметил, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

В результате вражеского обстрела 29 января в Купянске на Харьковщине получил ранение мужчина.

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