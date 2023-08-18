Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, несовершеннолетнюю госпитализировали в состоянии средней тяжести с ранением ноги и минно-взрывной травмой. Врачи оказывают девушке необходимую помощь.

Кроме того, в результате российских обстрелов было повреждено около десятка жилых домов.