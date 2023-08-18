Россияне обстреляли Веровку в Херсонской области: пострадала 17-летняя девушка
Российские террористы в пятницу, 18 августа, ударили по селу Веровка Тягинской общины Херсонской области, в результате чего пострадала 17-летняя девушка
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, несовершеннолетнюю госпитализировали в состоянии средней тяжести с ранением ноги и минно-взрывной травмой. Врачи оказывают девушке необходимую помощь.
Кроме того, в результате российских обстрелов было повреждено около десятка жилых домов.
- Российская армия в сутки 17 августа обстреляла 9 регионов Украины. В результате вражеских атак погибли два человека, еще трое получили ранения разной тяжести
- Днем 18 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются.
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