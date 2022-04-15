Россияне обстреляли Васильевку Запорожской области: один человек погиб, еще пятеро получили ранения, - ОВА
15 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома
Об этом заявили в Запорожской ОВА .
"В результате артиллерийского обстрела города Васильевка с позиций вооруженных сил российской федерации, вероятно, расположены в пгт. Михайловка и с. Орлянское, было повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор (так называемая "колхозская"), уничтожен продуктовый магазин повреждено депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате российского обстрела 1 человек погиб, а 5 получили ранения", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации, 15 апреля ВС РФ планируют отправить российские СМИ в Васильевку, чтобы создавать пропаганду по дискредитации ВСУ для федерального телевидения России.
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