Россияне обстреляли Украину на Донетчине: три человека погибли, среди них ребенок
Город Украинской Донецкой области вечером 7 июня подвергся артобстрелу россиян, погибли три человека, среди раненых есть дети
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Украинский в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших - взрослых и один ребенок. Также есть трое раненых детей. На месте работают ГСЧС и полиция", - написал он в 23:07.
А в телеграм-канале Селидовской городской военной администрации отметили, что ранения получили пять человек, 4 из них - дети. Всех их доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, в результате обстрела повреждены 2 частных дома и 14 многоэтажек.
- Вечером среды, 7 июня, РФ ударила по Чугуевскому району Харьковской области, предположительно ракетами С-300.
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