Россияне обстреляли Украину на Донетчине: три человека погибли, среди них ребенок

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украинский в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших - взрослых и один ребенок. Также есть трое раненых детей. На месте работают ГСЧС и полиция", - написал он в 23:07.

А в телеграм-канале Селидовской городской военной администрации отметили, что ранения получили пять человек, 4 из них - дети. Всех их доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в результате обстрела повреждены 2 частных дома и 14 многоэтажек.