Россияне обстреляли Угледар: повреждены две школы и дома, есть пострадавшие
26 января российские оккупанты продолжают бить по мирным населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов два человека погибли, по меньшей мере двое ранены
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Рашисты обстреливают Угледар. В городе повреждено семь домов и две школы.
В целом на территории общины от российских снарядов два человека погибли и один получил ранения в Богоявленке.
Также российские захватчики били по селу Новоукраинка.
Ночью на Донецком направлении враг вел огонь дважды из артиллерии по Авдеевке. Есть разрушение.
На Горловском направлении один мирный житель ранен и один дом поврежден в Бахмуте.
26 января россияне повредили три дома и детсад в Торецке, контролировали огнем окрестности общины.
Еще три частных дома повреждены в Екатериновке Ильиновской общины.
В ночь на сегодняшний день в селах Соледарской общины было громко.
"На Лисичанском направлении в Лиманской общине под обстрелами Торское, Заречное и Ямполь, в Звановской общине - повреждено 3 дома в Переездном, окрестности Звановки попали под обстрел фосфорными зарядами", - рассказал Кириленко.
Кроме того, неспокойно было в Северске – обстрелы продолжались в течение суток, прямым попаданием разрушен частный дом.
- В четверг, 26 января, от рук российской армии погибли шесть мирных жителей Донецкой области.
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