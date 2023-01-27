Россияне обстреляли Угледар: повреждены две школы и дома, есть пострадавшие

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Рашисты обстреливают Угледар. В городе повреждено семь домов и две школы.

В целом на территории общины от российских снарядов два человека погибли и один получил ранения в Богоявленке.

Также российские захватчики били по селу Новоукраинка.

Ночью на Донецком направлении враг вел огонь дважды из артиллерии по Авдеевке. Есть разрушение.

На Горловском направлении один мирный житель ранен и один дом поврежден в Бахмуте.

26 января россияне повредили три дома и детсад в Торецке, контролировали огнем окрестности общины.

Еще три частных дома повреждены в Екатериновке Ильиновской общины.

В ночь на сегодняшний день в селах Соледарской общины было громко.

"На Лисичанском направлении в Лиманской общине под обстрелами Торское, Заречное и Ямполь, в Звановской общине - повреждено 3 дома в Переездном, окрестности Звановки попали под обстрел фосфорными зарядами", - рассказал Кириленко.

Кроме того, неспокойно было в Северске – обстрелы продолжались в течение суток, прямым попаданием разрушен частный дом.

В четверг, 26 января, от рук российской армии погибли шесть мирных жителей Донецкой области.

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