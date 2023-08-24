Россияне обстреляли центр Херсона, среди раненых 7-летняя девочка

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Из-за российских обстрелов центра Херсона пострадал ребенок. Семилетняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее ранения спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ему оказывают всю необходимую медпомощь", - написал Прокудин.

Он добавил, что данные по другим пострадавшим уточняют. Предварительно известно о трех раненых мирных жителях.

Как отметили в Офисе генпрокурора Украины, российские войска обстреляли Херсон 24 августа около 11:00. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).