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Обновлено

Россияне из "градов" обстреляли центр Херсона: восемь человек погибли, 58 получили ранения

24 декабря, 2022 суббота
13:57
война с Россией

В субботу, 24 декабря, российские захватчики нанесли удар по центру Херсона, в результате которого по меньшей мере восемь человек погибли, а еще 58 - получили ранения

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что российские войска обстреляли центр Херсона из "градов".

По уточненным данным, количество раненых возросло до 58. Из них 18 находятся в тяжелом состоянии. Также Тимошенко отмечает, что погибли 7 мирных жителей.

Впоследствии глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич опубликовал видео с места трагедии. Он отметил, что россияне атаковали места, где находятся больше всего людей: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

"Здесь даже рядом нет военных объектов. Это целенаправленный удар по мирным людям", – написал Янушевич.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 12:49 в прокуратуре сообщили о гибели не менее 8 гражданских лиц.

Отмечается, что оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру: жилые дома, админздания и автотранспорт.

По информации заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, по состоянию на 12.23 количество раненых увеличилось до 35. 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

В ГСЧС добавили, что в результате обстрела реактивных систем залпового огня по жилому району Херсона загорелись 6 легковых автомобилей.

Также обстрелы центра Херсона прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что социальные сети могут обозначить фотографии с места трагедии как "чувствительный контент", впрочем, это реальная жизнь Украины и Украинцев.

Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. ", – написал он.

Ранее он сообщил об обстреле Херсона.

Он отметил, что в результате обстрела центра города разрушены здания, погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Также 20 человек получили ранения.

"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие на улице", - написал Тимошенко.

  • В течение суток 23 декабря кафиры совершили 74 обстрела Херсонской области, жилищный фонд Херсона попал под поражение 36 раз.

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