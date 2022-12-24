Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что российские войска обстреляли центр Херсона из "градов".

По уточненным данным, количество раненых возросло до 58. Из них 18 находятся в тяжелом состоянии. Также Тимошенко отмечает, что погибли 7 мирных жителей.

Впоследствии глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич опубликовал видео с места трагедии. Он отметил, что россияне атаковали места, где находятся больше всего людей: рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

"Здесь даже рядом нет военных объектов. Это целенаправленный удар по мирным людям", – написал Янушевич.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 12:49 в прокуратуре сообщили о гибели не менее 8 гражданских лиц.

Отмечается, что оккупанты поразили гражданскую инфраструктуру: жилые дома, админздания и автотранспорт.

По информации заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, по состоянию на 12.23 количество раненых увеличилось до 35. 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

В ГСЧС добавили, что в результате обстрела реактивных систем залпового огня по жилому району Херсона загорелись 6 легковых автомобилей.

Также обстрелы центра Херсона прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что социальные сети могут обозначить фотографии с места трагедии как "чувствительный контент", впрочем, это реальная жизнь Украины и Украинцев.

Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. ", – написал он.

Ранее он сообщил об обстреле Херсона.

Он отметил, что в результате обстрела центра города разрушены здания, погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Также 20 человек получили ранения.

"Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие на улице", - написал Тимошенко.

В течение суток 23 декабря кафиры совершили 74 обстрела Херсонской области, жилищный фонд Херсона попал под поражение 36 раз.