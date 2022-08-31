Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате обстрела центра Харькова - есть ранены.

"Прилет в Киевском районе, в центре города. Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", - написал Терехов.

Утром, 30 августа, оккупанты обстреляли центр Харькова, погибли несколько человек, около десяти получили ранения

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