Россияне обстреляли центр Харькова. Предварительно – четырьмя ракетами
Оккупанты после полуночи 8 октября совершили обстрел центральной части Харькова, предварительно прилетели четыре ракеты
Об обстрелах города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он в телеграмм.
Журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмме тоже написал о серии взрывов в Харькове:
"По городу из Белгорода было выпущено 4 ракеты. Харьковские телеграмм-каналы публикуют видео пожары в результате прилетов".
Впоследствии Игорь Терехов добавил:
"По прилету в центре – пожары. По предварительной информации горит одно из лечебных учреждений Харькова, а также нежилое сооружение".
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