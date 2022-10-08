Россияне обстреляли центр Харькова. Предварительно – четырьмя ракетами

Об обстрелах города сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он в телеграмм.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграмме тоже написал о серии взрывов в Харькове:

"По городу из Белгорода было выпущено 4 ракеты. Харьковские телеграмм-каналы публикуют видео пожары в результате прилетов".

Впоследствии Игорь Терехов добавил:

"По прилету в центре – пожары. По предварительной информации горит одно из лечебных учреждений Харькова, а также нежилое сооружение".

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