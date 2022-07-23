Россияне обстреляли центр Харькова
В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова, пострадал по меньшей мере один человек
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в telegram .
"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ГСЧС уже работает", - написал Терехов.
- 23 июля взрывы также прогремели в Кропивницком и Николаеве .
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