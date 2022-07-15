Россияне обстреляли центр Бахмута на Донетчине: есть травмированные
Оккупанты обстреляли центр Бахмута на Донетчине из реактивной артиллерии. В результате обстрела ранены мирные жители
Об этом сообщила Национальная полиция Донецкой области.
"Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву", - говорится в сообщении.
Сколько человек травмировалось в результате обстрела пока не сообщили.
"Полицейские оказали первую медицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ", - добавляют в полиции.
Добавили, что в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Повреждены окна пятиэтажного дома.
- За время полномасштабной войны против РФ оккупанты 17 314 раз попали в гражданские объекты и более 300 – в военные.
- На Днепропетровщине в ночь на 15 июля россияне обстреляли три района и попали в школу, парковую зону и повлекли возгорание.
- В Никопольском районе Днепропетровской области, который обстреляли россияне, были обнаружены обломки фосфорных боеприпасов.
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