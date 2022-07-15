Об этом сообщила Национальная полиция Донецкой области.

"Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня "Ураган". Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву", - говорится в сообщении.

Сколько человек травмировалось в результате обстрела пока не сообщили.

"Полицейские оказали первую медицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ", - добавляют в полиции.

Добавили, что в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Повреждены окна пятиэтажного дома.

За время полномасштабной войны против РФ оккупанты 17 314 раз попали в гражданские объекты и более 300 – в военные.

На Днепропетровщине в ночь на 15 июля россияне обстреляли три района и попали в школу, парковую зону и повлекли возгорание.

В Никопольском районе Днепропетровской области, который обстреляли россияне, были обнаружены обломки фосфорных боеприпасов.

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