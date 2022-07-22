Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: разрушили железнодорожный путь и школы, повредили газопровод и убили человека
В Днепропетровской области 22 июля россияне обстреляли дома, школы, железнодорожный путь, убили человека, ранили еще 9
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
В ночь на 22 июля оккупанты били по трем районам Днепропетровщины: Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому.
Дважды обстреляли из РСЗО (реактивных систем залпового огня, - ред.) Никополь. Выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Есть порывы газопровода и водопровода. Разрушены железнодорожные пути. Когда можно будет возобновить движение, пока неясно", - подчеркнул глава ОВА.
В Покровской громаде россияне обстреляли склады, разрушили трансформатор. В результате несколько сел остались без света.
Также оккупанты били из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали в частный дом и вызвали пожар. Огонь спасатели потушили.
"В Апостолове семь "прилетов". Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется", - отметил Валентин Резниченко.
- Около 00:20 22 июля российский агрессор снова обстрелял Никополь.
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