Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Ночью враг снова обстрелял Криворожский район. Под огонь попали сразу три общины. В Зеленодольской общине есть разрушения. 41-летняя женщина получила осколочное ранение. В Широковской и Апостоловской - никто не пострадал", - подчеркнул он.

Утром 10 июня кафиры нанесли ракетный удар по Днепровскому району. По предварительной информации, в результате этого никто не пострадал, но детали выясняют.

Также утром в Днепре загорелось одно из предприятий. Огонь потушили. Пожар не был связан с российскими обстрелами.

В ночь на 9 июня россияне 5 раз обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, разрушив дома.

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