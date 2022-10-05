Россияне обстреляли три громады в Сумской области
Во вторник, 4 октября, россияне обстреливали территории Юнаковской, Хотинской и Белопольской громад Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"За отчетный период россияне дважды обстреливали территории Юнаковской, Хотинской и Белопольской громад. Всего 25 приходов из САУ. Без жертв и разрушений", – написал Живицкий.
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