Россияне обстреляли три громады в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"За отчетный период россияне дважды обстреливали территории Юнаковской, Хотинской и Белопольской громад. Всего 25 приходов из САУ. Без жертв и разрушений", – написал Живицкий.

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