Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"8 погибших, 4 раненых - таковы последствия обстрела Торецкого, который россияне совершили сегодня около 11:00. Среди четырех раненых - три ребенка", - подчеркнул он.

По предварительной информации, оккупанты били из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где тогда было скопление людей.

Также россияне повредили церковь и ранили священника. Кроме того, пострадали окрестные многоэтажки.

"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским - ежедневно мы имеем погибших и раненых. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя", - подчеркнул глава ОВА.

3 августа в Донецкой области россияне убили 3 мирных жителей, еще 5 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.

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