Россияне обстреляли Торецк в Донецкой области: 8 человек погибли, 4 ранены, в том числе дети
В Торецке Донецкой области 4 августа россияне обстреляли остановку и церковь, убили 8 гражданских, ранили троих детей и священника
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"8 погибших, 4 раненых - таковы последствия обстрела Торецкого, который россияне совершили сегодня около 11:00. Среди четырех раненых - три ребенка", - подчеркнул он.
По предварительной информации, оккупанты били из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где тогда было скопление людей.
Также россияне повредили церковь и ранили священника. Кроме того, пострадали окрестные многоэтажки.
"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским - ежедневно мы имеем погибших и раненых. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя", - подчеркнул глава ОВА.
- 3 августа в Донецкой области россияне убили 3 мирных жителей, еще 5 ранили. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.
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