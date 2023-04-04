Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в результате российской атак погибли работники шахты Центральное ГП Торецкугля Роман Муравенко и Лариса Пятченко.

Еще одна работница угольного предприятия – телефонистка Ольга Никитина – получила контузию и направлена в больницу на амбулаторное лечение.

"Российские террористы продолжают обстреливать из всех видов вооружения объекты нашей энергетической инфраструктуры. К сожалению, теряем самое ценное - наших работников, героев энергетического фронта. Искренние соболезнования семьям погибших работников шахты, искренние пожелания быстрого выздоровления пострадавшей", - отметил министр Украины. .

В результате обстрела повреждена часть административного здания, однако электрообеспечение шахты работает.