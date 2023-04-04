Россияне обстреляли Торецк: погибли два работника шахты
В ночь на 4 апреля войска РФ обстреляли Торец Донецкой области, в результате чего погибли двое и получила контузию одна работница шахты
Об этом сообщает Минэнерго.
Отмечается, что в результате российской атак погибли работники шахты Центральное ГП Торецкугля Роман Муравенко и Лариса Пятченко.
Еще одна работница угольного предприятия – телефонистка Ольга Никитина – получила контузию и направлена в больницу на амбулаторное лечение.
"Российские террористы продолжают обстреливать из всех видов вооружения объекты нашей энергетической инфраструктуры. К сожалению, теряем самое ценное - наших работников, героев энергетического фронта. Искренние соболезнования семьям погибших работников шахты, искренние пожелания быстрого выздоровления пострадавшей", - отметил министр Украины. .
В результате обстрела повреждена часть административного здания, однако электрообеспечение шахты работает.
- Российские войска ночью на 4 апреля совершили обстрел двух общин Сумской области. В результате три человека получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.95
Покупка 36.95Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.87
- Актуальное
- Важное