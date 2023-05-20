Россияне обстреляли Торецк на Донетчине: 5 человек ранены
Днем 20 мая РФ обстреляла Торецк Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Град". Ранения получили 5 человек, среди них есть ребенок
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в том числе больница. Среди раненых есть 11-летний ребенок.
"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. Еще раз подчеркиваю: не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь! На прифронтовых территориях гражданским находиться крайне опасно", — добавил Кириленко.
- В ночь с 18 на 19 мая российские террористы атаковали территорию Украины: взрывы гремели в Киевской и Львовской областях, работала ПВО по "шахедам". В Кривом Роге враг ударил по предприятию, произошло возгорание, горело и админздание. Есть раненые.
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