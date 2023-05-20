Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в результате обстрела повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в том числе больница. Среди раненых есть 11-летний ребенок.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. Еще раз подчеркиваю: не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь! На прифронтовых территориях гражданским находиться крайне опасно", — добавил Кириленко.