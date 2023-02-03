Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, в результате обстрела Торецка шесть местных жителей -трое женщин и трое мужчин - получили ранения разной степени тяжести.



Были повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие постройки.

"В этот же день оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Курахивка Покровского района. Ранения получили две женщины и мужчина", - рассказали в ОГП и отметили, что все пострадавшие госпитализированы.