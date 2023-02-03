Россияне обстреляли Торецк и Курахивку на Донетчине: есть погибший и раненые
Днем 3 февраля оккупационные войска РФ из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Торецк Донецкой области, в результате чего погиб мужчина
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Кроме того, в результате обстрела Торецка шесть местных жителей -трое женщин и трое мужчин - получили ранения разной степени тяжести.
Были повреждены дома, автомобили, магазин и близлежащие постройки.
"В этот же день оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Курахивка Покровского района. Ранения получили две женщины и мужчина", - рассказали в ОГП и отметили, что все пострадавшие госпитализированы.
- Днем 3 февраля российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области запрещенными кассетными осколочно-фугасными снарядами. Были повреждены более 30 домов.
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