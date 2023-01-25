Россияне обстреляли Торецк, Бахмут и район, погиб мирный житель, есть раненые
Днем 25 января рашисты били из ствольной артиллерии по городам Торецк, Бахмут и району, в результате обстрелов погиб мужчина, еще четверо мирных жителей ранены
Об этом информирует прокуратура Донецкой области.
Следствие установило, что 25 января вооруженные силы России ударили по Торецку, Бахмуту и Бахмутскому району.
Рашисты били из ствольной артиллерии по мирным городам.
От атаки российских захватчиков погиб 44-летний мужчина, еще четверо украинцев получили осколочные ранения, в том числе 76-летняя мать и ее 50-летний сын.
В результате также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и остановка общественного транспорта.
Прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны
- 23 января, в результате вооруженной агрессии России погибли трое жителей Донецкой области, еще трое получили ранения.
- 24 января российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате есть раненые, среди них двое детей.
- В течение 24 января по меньшей мере 10 мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате полномасштабного вторжения России.
- Также днем 25 января российские войска открыли огонь по городу Авдеевка Донецкой области. В результате повреждены многоэтажные дома, произошло возгорание.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.49Продажа 43.46
- Актуальное
- Важное