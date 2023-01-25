Об этом информирует прокуратура Донецкой области.

Следствие установило, что 25 января вооруженные силы России ударили по Торецку, Бахмуту и Бахмутскому району.

Рашисты били из ствольной артиллерии по мирным городам.

От атаки российских захватчиков погиб 44-летний мужчина, еще четверо украинцев получили осколочные ранения, в том числе 76-летняя мать и ее 50-летний сын.

В результате также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и остановка общественного транспорта.

Прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны

23 января, в результате вооруженной агрессии России погибли трое жителей Донецкой области, еще трое получили ранения.

24 января российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате есть раненые, среди них двое детей.

В течение 24 января по меньшей мере 10 мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате полномасштабного вторжения России.

Также днем 25 января российские войска открыли огонь по городу Авдеевка Донецкой области. В результате повреждены многоэтажные дома, произошло возгорание.