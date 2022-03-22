Россияне обстреляли супермаркет в Северодонецке, есть погибшие и раненые

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в facebook .

По его словам, захватчики произвели обстрел супермаркета и попали в очередь, в которой люди стояли за продуктами.

"Повторение вчерашнего случая в харьковском супермаркете. Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые, количество уточняется. Орки цинично уносят жизни украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…", - написал Гайдай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb