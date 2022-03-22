Россияне обстреляли супермаркет в Северодонецке, есть погибшие и раненые
Российские оккупанты осуществили обстрел супермаркета в Северодонецке, в результате которого погибли и получили ранения люди, стоящие в очереди за продуктами
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в facebook .
По его словам, захватчики произвели обстрел супермаркета и попали в очередь, в которой люди стояли за продуктами.
"Повторение вчерашнего случая в харьковском супермаркете. Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые, количество уточняется. Орки цинично уносят жизни украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…", - написал Гайдай.
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