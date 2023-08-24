Россияне обстреляли супермаркет в Курахово на Донетчине: ранены трое гражданских
Российская оккупационная армия в четверг, 24 августа, ударила по супермаркету в городе Курахово Донецкой области, в результате чего пострадали три женщины
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По предварительным данным, россияне атаковали центр Курахово около 11:00, вероятно, из ствольной артиллерии.
Российские снаряды попали в один из местных супермаркетов, где находились гражданские. В результате атаки минно-взрывные травмы получили три женщины в возрасте от 25 до 66 лет. Одну из них доставали из-под завалов. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
"Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также поврежден объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома", - добавили в Офисе генпрокурора.
- В течение 23 августа российские военные атаковали девять областей Украины. В результате вражеских обстрелов погибли 5 человек, еще 28 получили ранения.
- Утром 24 августа российские войска открыли огонь по селу Николаевка Каховского района Херсонской области, вероятно, из танка. Пострадал местный.
- Позже РФ ударила по центру Херсона. Известно о по меньшей мере трое раненых, среди них - 7-летняя девочка.
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