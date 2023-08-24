Россияне обстреляли супермаркет в Курахово на Донетчине: ранены трое гражданских

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По предварительным данным, россияне атаковали центр Курахово около 11:00, вероятно, из ствольной артиллерии.

Российские снаряды попали в один из местных супермаркетов, где находились гражданские. В результате атаки минно-взрывные травмы получили три женщины в возрасте от 25 до 66 лет. Одну из них доставали из-под завалов. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

"Еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также поврежден объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома", - добавили в Офисе генпрокурора.