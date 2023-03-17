Россияне обстреляли Сумскую область из гранатометов и минометов
В четверг, 16 марта, российские террористы использовали гранатометы и минометы для обстрелов Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня 16 марта россияне обстреляли территории Шалыгинской и Белопольской громад Сумщины.
Белопольскою громаду утром враг обстреливал из миномета – 8 прилетов, а также АГС-17 (станкового автоматического гранатомета). Известно около 90 выстрелов.
Шалыгинская громада попала под минометный обстрел – 43 прилета.
Обошлось без потерь и разрушений.
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