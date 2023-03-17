Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии, гранатометов и минометов
В течение дня россияне совершили обстрелы территорий Шалыгинской, Эсманской и Белопольской громад
Об этом сообщает Сумская ОВА.
По Белопольской громаде враг стрелял из минометов – 1 прилет, а также гранатометов (150 выстрелов) и САУ – 7 прилетов.
В Шалыгинской громаде зафиксировано 9 прилетов в результате артобстрела и 17 - в результате минометного.
В Эсманской громаде зафиксировано 2 прилета из миномета.
Во всех случаях обошлось без последствий.
▪️Белопольское общество: по территории общины враг бил из минометов (1 прилет), гранатометов (150 выстрелов) и артиллерии (7 прилетов из САУ).
▪️Шалигинская община: россияне совершили артобстрел из САУ (9 прилетов) и минометов – 17 прилетов.
▪️Эсманское общество: зафиксировано 2 прилета из миномета.
К счастью, без последствий.
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