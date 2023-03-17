Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии, гранатометов и минометов

Об этом сообщает Сумская ОВА.

По Белопольской громаде враг стрелял из минометов – 1 прилет, а также гранатометов (150 выстрелов) и САУ – 7 прилетов.

В Шалыгинской громаде зафиксировано 9 прилетов в результате артобстрела и 17 - в результате минометного.

В Эсманской громаде зафиксировано 2 прилета из миномета.

Во всех случаях обошлось без последствий.

▪️Белопольское общество: по территории общины враг бил из минометов (1 прилет), гранатометов (150 выстрелов) и артиллерии (7 прилетов из САУ).

▪️Шалигинская община: россияне совершили артобстрел из САУ (9 прилетов) и минометов – 17 прилетов.

▪️Эсманское общество: зафиксировано 2 прилета из миномета.

К счастью, без последствий.