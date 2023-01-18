Россияне обстреляли Сумщину, в течение дня – 37 прилетов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне обстреляли Белопольскую, Новослободскую и Краснопольскую громады.

"Белопольскою громаду враг дважды обстрелял из минометов, 26 прилетов. По Новослободской громаде россияне тоже открывали минометный огонь, 7 прилетов. Краснопольскоя громада: был минометный обстрел с территории РФ, 4 прилета", - написал Живицкий.

Всего зафиксировано 37 прилетов. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

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