Россияне обстреляли Сумщину, в течение дня – 37 прилетов
Во вторник, 17 января, российские террористы снова обстреляли приграничные районы Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне обстреляли Белопольскую, Новослободскую и Краснопольскую громады.
"Белопольскою громаду враг дважды обстрелял из минометов, 26 прилетов. По Новослободской громаде россияне тоже открывали минометный огонь, 7 прилетов. Краснопольскоя громада: был минометный обстрел с территории РФ, 4 прилета", - написал Живицкий.
Всего зафиксировано 37 прилетов. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
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