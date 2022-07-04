Россияне обстреляли Сумщину с вертолета, повреждена школа
Враг совершил обстрел Сумской области ракетами, выпущенными с вертолета
Об этом сообщили на facebook-странице Оперативного командования "Север".
Сообщается, что враг совершил обстрел Сумской области. В частности, две ракеты были выпущены с вертолета по Эсманской территориальной громаде. Пострадало помещение школы.
Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения предварительно отсутствует.
- Напомним, что 4 июля российские оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Херсонской области. Есть пострадавшие.
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