Россияне обстреляли Сумщину с вертолета, повреждена школа

Об этом сообщили на facebook-странице Оперативного командования "Север".

Сообщается, что враг совершил обстрел Сумской области. В частности, две ракеты были выпущены с вертолета по Эсманской территориальной громаде. Пострадало помещение школы.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о жертвах среди гражданского населения предварительно отсутствует.

Напомним, что 4 июля российские оккупанты обстреляли из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" населенный пункт Херсонской области. Есть пострадавшие.

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