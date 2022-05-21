Россияне обстреляли Сумщину с территории РФ
Утром 21 мая кафиры обстреляли из артиллерии Эсманскую общину в Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.
Вечер 20 мая был спокоен, однако на территории России, по границе в Шалыгинской общине Шосткинского района, звучали одиночные и автоматические выстрелы из стрелкового оружия.
"А вот утро у нас снова началось не с кофе: почти в 8 утра российские военные открыли огонь из артиллерии со своей территории. Приходы – по Эсманской общине Шосткинского района. Потерь нет", – заметил Дмитрий Живицкий.
- 19 мая россияне обстреляли с территории РФ Старые Вырки в Сумской области, повредив дом и хозяйственные постройки.
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