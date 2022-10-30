Россияне обстреляли Сумщину: ранена женщина, поврежден дом и автомобиль
Российские оккупанты 30 октября 28 раз попали по приграничной Сумщине, ранили женщину, повредили частный дом и автомобиль
Об этом сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Россияне в течение дня обстреляли две пограничные громады: Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировали 28 приходов", - отметил он.
По Краснопольской громаде россияне били из минометов калибра 82 мм - зафиксировали 12 взрывов. В результате получила ранение женщина. У пострадавшей минно-взрывная травма, и врачи извлекли осколок из ее головы. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
Середино-Будскую громаду оккупанты 16 раз обстреляли из минометов калибра 120 мм. Поврежден частный дом и автомобиль в одном из сел ОТГ.
- Вечером 29 октября в Сумской области российские кафиры 17 раз попали по приграничной Эсманской общине.
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