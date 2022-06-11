Россияне обстреляли Сумщину: повреждены дома и линии электропередач
Ночью 11 июня в Сумской области россияне из минометов обстреляли Ворожбу и Шалыгинскую громаду, повредив дома и линии электропередач
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .
"В полпервого ночи враг со своей территории минометным огнем повредил дома гражданских жителей Ворожбы и линии электропередач. Около 5 прилетов, в нескольких домах выбиты окна, иссечены стены. Люди, к счастью, не пострадали", - подчеркнул он.
Около 1:00 россияне восемь раз били из миномета по Шалыгинской громаде. В результате обстрела жертв и разрушений нет.
- 10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую громаду.
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