Россияне обстреляли Сумщину: почти 40 прилетов в сутки, повреждена электролиния
В Сумской области 4 сентября россияне обстреляли из минометов четыре общины и повредили линию электропередачи
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Сегодня враг обстреливал северные общины области. Зафиксировано около 40 прилетов", - подчеркнул он.
В Зноб-Новгородской общине ближе к 10:00 зафиксировали 15 прилетов из предположительно миномета калибра 120 мм. Россияне повредили линию электропередач.
В Шалыгинской общине после 16:00 было 10 минометных прилетов. Около 19:00 зафиксировали еще 14 взрывов в результате российских обстрелов.
Середино-будскую общину с 16:00 оккупанты 4 раза обстреляли, вероятно, из миномета 120 мм.
По Эсманскому обществу с 16:50 они 6 раз ударили из минометов.
Жертв в результате российских обстрелов нет.
- 3 сентября в Сумской области зафиксировали около 67 прилетов из-за российских обстрелов.
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