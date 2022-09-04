Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Сегодня враг обстреливал северные общины области. Зафиксировано около 40 прилетов", - подчеркнул он.

В Зноб-Новгородской общине ближе к 10:00 зафиксировали 15 прилетов из предположительно миномета калибра 120 мм. Россияне повредили линию электропередач.

В Шалыгинской общине после 16:00 было 10 минометных прилетов. Около 19:00 зафиксировали еще 14 взрывов в результате российских обстрелов.

Середино-будскую общину с 16:00 оккупанты 4 раза обстреляли, вероятно, из миномета 120 мм.

По Эсманскому обществу с 16:50 они 6 раз ударили из минометов.

Жертв в результате российских обстрелов нет.

3 сентября в Сумской области зафиксировали около 67 прилетов из-за российских обстрелов.

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