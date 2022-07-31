Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Около 5:30 россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине. Более 50 прилетов", - отметил он.

Российские снаряды попали в местную ферму, в результате чего на ней бушует пожар. Информацию о пострадавших и других разрушениях.

30 июля российский агрессор пять раз обстрелял территорию Сумской области. Зафиксировали более 80 "прилетов".

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