Россияне обстреляли Сумщину по артиллерии и минометам: загорелась ферма
В Сумской области 31 июля оккупанты обстреляли Миропольское общество по артиллерии и минометам, в результате чего загорелась ферма
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Около 5:30 россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине. Более 50 прилетов", - отметил он.
Российские снаряды попали в местную ферму, в результате чего на ней бушует пожар. Информацию о пострадавших и других разрушениях.
- 30 июля российский агрессор пять раз обстрелял территорию Сумской области. Зафиксировали более 80 "прилетов".
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