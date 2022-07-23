Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

По его словам, ночь на 23 июля была спокойной, несмотря на воздушные тревоги. Однако утром россияне обстреливали Сумщину.

В Юнаковской общине после 6:00 23 июля зафиксировали около 20 приходов из артиллерии.

В 6:30 россияне открыли огонь по Миропольскому обществу. В общей сложности было 10 приходов.

После семи часов зафиксировали два гранатометных прихода по Белопольской общине.

Также после семи часов россияне обстреляли из минометов окрестности одного из населенных пунктов Хотинской общины. Зафиксировали четыре прихода.

22 июля от российских артиллерийских и минометных обстрелов в Сумской области пострадали Шалыгинская и Краснопольская общины.

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