Россияне обстреляли Сумщину из вертолета и "градов": повреждена школа и инфраструктура

Об этом в телеграмме написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"Ночь на Сумщине не прошла спокойно. Около 3 часов орки обстреляли школу Эсманской общины. Два выстрела из вертолета, два - с земли. Попадание по школе и по объектам инфраструктуры", - отметил он.



Между 6:00 и 7:00 4 мая россияне из "градов" провели артиллерийский обстрел границы возле Юнаковки. С вертолетов они открыли огонь по территории близ Могрицы.

3 мая после обеда глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о минометных обстрелах области.

Госпогранслужба заявила, что Сумщину обстреляли с территории РФ .

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