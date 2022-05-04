Россияне обстреляли Сумщину из вертолета и "градов": повреждена школа и инфраструктура
Ночью 4 мая в Сумской области россияне обстреляли школу в Эсманской общине, границу возле Юнаковки и территорию близ Могрицы
Об этом в телеграмме написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь на Сумщине не прошла спокойно. Около 3 часов орки обстреляли школу Эсманской общины. Два выстрела из вертолета, два - с земли. Попадание по школе и по объектам инфраструктуры", - отметил он.
Между 6:00 и 7:00 4 мая россияне из "градов" провели артиллерийский обстрел границы возле Юнаковки. С вертолетов они открыли огонь по территории близ Могрицы.
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