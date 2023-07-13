Россияне обстреляли Сумщину из минометов: погиб мужчина

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.



"По данным следствия, 13 июля 2023 года около 12:30 оккупанты с территории Российской Федерации произвели минометный обстрел Великописаревской громады Ахтырского района. В результате обстрела на территории собственного домохозяйства погиб 60-летний житель с. Поповка", - говорится в сообщении.

Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).