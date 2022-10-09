Россияне обстреляли Сумщину из минометов и дрона: погиб человек
Россияне после обеда 9 октября накрыли огнем Сумщину из минометов и дрона и убили человека возле местного магазина
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
С 12:10 до 12:15 было три прилета, предположительно из миномета калибра 120 мм в районе Середина-Буды.
С 14:35 до 14:55 зафиксировали еще пять прилетов, предположительно из миномета 120 мм в районе Бачевска.
Среди украинских военных и техники нет.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в телеграмме о погибшем человеке от российских обстрелов Сумщины.
"Один человек погиб. Беспилотник принес смерть прямо возле магазина в Миропольской ОТО", - подчеркнул он.
- Утром 9 октября россияне более 50 раз обстреляли Сумщину, ранив женщину и повредив около 10 домов, вокзал и газопровод.
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