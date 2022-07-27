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Россияне обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, обошлось без жертв

27 июля, 2022 среда
21:54
война с Россией

За сутки 27 июля российские оккупанты накрыли огнем территории Сумской области, били из артиллерии и минометов

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, российские войска обстреляли территории Шосткинского района Сумской области.

Отмечается, что после 13:00 россияне четырежды накрыли огнем из ствольной артиллерии Эсманскую громаду.

Кроме того, около 18:00 оккупанты обстреляли из минометов территорию Середино-Будской территориальной громады. Всего было зафиксировано десять приходов.

Как сообщает ОВА, обошлось без жертв и разрушений.

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