Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, российские войска обстреляли территории Шосткинского района Сумской области.

Отмечается, что после 13:00 россияне четырежды накрыли огнем из ствольной артиллерии Эсманскую громаду.

Кроме того, около 18:00 оккупанты обстреляли из минометов территорию Середино-Будской территориальной громады. Всего было зафиксировано десять приходов.

Как сообщает ОВА, обошлось без жертв и разрушений.

Обстрел Днепропетровщины внесен в ЕРДР из-за нарушения законов и обычаев войны

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb