Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

До 0:00 28 июля россияне избивали из минометов по Николаевской сельской общине. В общей сложности зафиксировали 35 прилетов.

После 0:00 28 июля они 6 раз обстреляли из минометов деревню в Эсманской общине.

Почти в 6:00 оккупанты открыли минометный огонь по Хотинской общине. Всего было 5 прилетов.

В 8:30 зафиксировали 15 прилетов в результате вражеского обстрела Краснопольской общины из минометов.

От российских обстрелов жертв и разрушений нет.

27 июля российские кафиры накрыли огнем территории Сумской области, били из артиллерии и минометов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb