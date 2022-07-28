Россияне обстреляли Сумщину из минометов: более 60 "прилетов"
В Сумской области 26 - 27 июля оккупанты накрыли огнем из минометов четыре общины
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
До 0:00 28 июля россияне избивали из минометов по Николаевской сельской общине. В общей сложности зафиксировали 35 прилетов.
После 0:00 28 июля они 6 раз обстреляли из минометов деревню в Эсманской общине.
Почти в 6:00 оккупанты открыли минометный огонь по Хотинской общине. Всего было 5 прилетов.
В 8:30 зафиксировали 15 прилетов в результате вражеского обстрела Краснопольской общины из минометов.
От российских обстрелов жертв и разрушений нет.
- 27 июля российские кафиры накрыли огнем территории Сумской области, били из артиллерии и минометов.
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