Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

Ночь на 3 июля в Сумской области была тихой. Захватчики не обстреливали территорию.

Но утро в Шалыгинской общине началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет.

2 июля в Сумской области зафиксировали 31 "прилет" от россиян.

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