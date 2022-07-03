Россияне обстреляли Сумщину из минометов: 10 приходов
В Сумской области утром 3 июля российские захватчики обстреляли из минометов Шалыгинскую общину
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Ночь на 3 июля в Сумской области была тихой. Захватчики не обстреливали территорию.
Но утро в Шалыгинской общине началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет.
- 2 июля в Сумской области зафиксировали 31 "прилет" от россиян.
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