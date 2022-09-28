Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Вчера, около 22 часов, россияне открыли огонь из гранатометов по территории Краснопольской общины. Всего 40 прилетов", - подчеркнул он.

По предварительной информации, жертв и разрушений в результате российских обстрелов нет.

Остальные ночи на 28 сентября прошли тихо.

26 сентября россияне обстреляли Сумскую область шестью ракетами. В течение дня пострадали Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская и Середино-Будская общины.

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