Россияне обстреляли Сумщину из гранатометов: зафиксировали 40 прилетов
В Сумской области около 22:00 27 сентября россияне накрыли огнем из гранатометов Краснопольское общество
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Вчера, около 22 часов, россияне открыли огонь из гранатометов по территории Краснопольской общины. Всего 40 прилетов", - подчеркнул он.
По предварительной информации, жертв и разрушений в результате российских обстрелов нет.
Остальные ночи на 28 сентября прошли тихо.
- 26 сентября россияне обстреляли Сумскую область шестью ракетами. В течение дня пострадали Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская и Середино-Будская общины.
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