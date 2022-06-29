Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Последний на вчера обстрел завершился около двадцати трех часов. Враг стрелял из гранатометов по Великописаревской общине, 40 приходов", - подчеркнул он.

Остальные ночи на 29 июня прошли спокойно.

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