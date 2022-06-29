Россияне обстреляли Сумщину из гранатометов: 40 приходов
Около 23:00 28 июня в Сумской области россияне 40 раз обстреляли из гранатометов Великописаревское общество
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Последний на вчера обстрел завершился около двадцати трех часов. Враг стрелял из гранатометов по Великописаревской общине, 40 приходов", - подчеркнул он.
Остальные ночи на 29 июня прошли спокойно.
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