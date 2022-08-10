Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме .

Он отметил, что ночь на 10 августа была спокойной, но почти в 07:00 россияне стали обстреливать Сумщину.

В течение двух часов по Белопольской громаде они били из разных видов стрелкового оружия, гранатомета и миномета.

Почти в 08:00 оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Шалыгинскую громаду. Зафиксировали 30 "прилетов".

9 августа от российских обстрелов из пулеметов, САУ и минометов пострадали семь территориальных громад Сумской области.

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